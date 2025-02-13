Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, üniversitelerde görev yapan akademik personel için adil bir ücret politikasının oluşturulmasının elzem olduğunu, bu doğrultuda geçmiş dönem kayıplarının telafisi ve kıyaslanabilir meslek gruplarıyla eşit ve adil bir maaş seviyesine ulaşılması için gerekli düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen ve Sağlık Sen üyeleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi personelinin toplu sözleşmeden doğan haklarından yararlanamamasını gerekçe göstererek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A blok önünde basın açıklaması düzenledi. Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Sağlık Sen Şube Başkanı Osman Kasap, Sağlık Sen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Adli Tıp Şube Başkanı Hasan Basri Bozkurt üniversite personelinin sorunlarını paylaşarak üniversite yönetimine ve yetkili sendikaya göndermede bulundu.

"Somut adımlar atılması gerekiyor"

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, akademisyenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi, üniversite daire başkanlarına makam tazminatı verilmesi, araştırma görevlilerine yeşil pasaport hakkı tanınması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmesi, idari personele eğitim-öğretim ve geliştirme ödeneği sağlanması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve üniversite idari personelinin kurumlar arası geçiş hakkı kazanması adına somut adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Miran, "Eğitim-Bir-Sen’in gayretleri sonucunda, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6. ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş olsa da henüz işleyen bir sistem oluşturulamamıştır. Bu nedenle, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemleri, toplu sözleşme hükmüne dayanarak YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenmelidir. Bu düzenleme, üniversiteler arası merkezi yer değişikliğine imkan tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Eşit ve adil bir maaş seviyesine ulaşılması gerekiyor"

Öğretim elemanlarının mali haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Miran, üniversitelerde görev yapan akademik personel için adil bir ücret politikasının oluşturulmasının elzem olduğunu, bu doğrultuda, geçmiş dönem kayıplarının telafisi ve kıyaslanabilir meslek gruplarıyla eşit ve adil bir maaş seviyesine ulaşılması için gerekli düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Sendika olarak öğretim elemanlarının ek ödemelerinin artırılması, geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması, sendika temsilcilerinin disiplin kurullarına katılımı, jüri üyeliklerine ücret ödenmesi, lojman tahsisinde idari personele yüzde 15 kontenjan ayrılması, lojman komisyonuna sendika temsilcisinin katılması, 50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a’ya geçişi ve sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi gibi birçok düzenlemenin hayata geçirilmesini sağladıklarını belirten Miran, çalışma huzuru ve barışı için çözüm bekleyen sorunlar olduğunu dile getirdi. Miran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı işi yapan çalışanların farklı ücret almasının Anayasa’nın 49. Maddesinde öngörülen çalışma barışını bozduğundan hareketle, üniversite daire başkanlarına da makam tazminatı hakkı verilmesi, bunun yanı sıra araştırma görevlilerine yeşil pasaport hakkı tanınması, adalet ve hakkaniyetin gereği olarak, çalışanların refahını artıracak 3600 ek gösterge düzenlemesinin tam ve eksiksiz şekilde bir an önce hayata geçirilmesi, idari personele eğitim-öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneği verilmesi, akademisyenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi, üniversite daire başkanlarına makam tazminatı verilmesi, araştırma görevlilerine yeşil pasaport hakkı tanınması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmesi, idari personele eğitim-öğretim ve geliştirme ödeneği sağlanması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve üniversite idari personelinin kurumlar arası geçiş hakkı kazanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Sağlık Sen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Adli Tıp Şube Başkanı Hasan Basri Bozkurt ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan personelin, yetkili sendikanın başarısızlığı nedeniyle hastane performans katsayısının ve banka promosyonlarının yetersizliği açısından mağdur duruma düşürüldüğünü söyledi. Bozkurt, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi çalışanları, Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar dışındaki üniversite hastanelerinin performans katsayılarının özellikle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi personellerini tatmin edecek düzeyde değildir. Yetkili sendikanın bu konuda uğraş vermemesi, idareye haklı taleplerini iletememesi ve bu konuda baskı oluşturamaması tüm çalışanlarımızın mağduriyetine sebep olmaktadır" dedi.

"Promosyon miktarı yeterli değil"

Öte yandan, banka promosyon sözleşmesinin sonuna gelindiğini de hatırlatan Bozkurt, "Yetkili sendikanın etkisiz ve pasif duruşu nedeniyle tüm üniversite hastanelerinin içinde en az banka promosyonu alan kurum Akdeniz Üniversitesi Hastanesidir. ‘Ver yetkiyi gör etkiyi’ diyen sendika kendi yetkisinin ve etkisinin farkında olmadığından bu duruşu ile tüm personelin ekonomik anlamda mağdur olmasına neden olmaktadır. Biz diyoruz ki verin yetkiyi görün performansların en yüksek nasıl verileceğini, görün banka promosyonlarının en üst düzeyden bankalardan nasıl alınacağını, sadece bu anlaşmalar değil, bunun yanında maaş aldığımız bankaların en düşük faiz oranıyla tüketici kredisi vermesine önayak olacağız" diye konuştu.