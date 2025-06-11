Adana’da Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve eğitim çalışanlarını bir araya getiren 15. Geleneksel Kardelen Kupası Futbol Turnuvası’nın kapanışında konuşunda Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili; Kardelen’in 15 yıllık kökleri, birlikte büyüyen bir çınara dönüştü. 16. Yıl için şimdiden hazırlıklara başladık" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Geleneksel Kardelen Futbol Turnuvası, büyük bir coşku ve kardeşlik atmosferi içinde tamamlandı. Yaklaşık iki ay süren ve kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuva, eğitim çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Sendika hizmet binasında gerçekleştirilen ödül töreninde, şampiyon olan takımlar ve bireysel ödül sahipleri, Başkan Mustafa Sarıgeçili ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Yönetim Kurulu’nun da katılımıyla ödüllerini aldı.

Şampiyonluk Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu’nun

Turnuvanın finali büyük heyecana sahne olurken şampiyonluk kupasını Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu takımı kazandı. İkinciliği Seyhan Sakarya Ortaokulu takımı elde etti. Üçüncülük kupası ise Şehit Öğretmen Sait Korkmaz Ortaokulu takımına verildi.

Turnuva boyunca sergilediği sportmen duruşuyla dikkat çeken Adana Öğretmenevi takımı, ‘Fair Play’ ödülüne layık görüldü. Gol Kralı ödülü ise Seyhan Sakarya Ortaokulu’ndan Mustafa Yılmaz’ın oldu.

"15 Yıllık Kardelen Kökleri, Çınara Dönüştü"

Turnuva boyunca sadece sahada değil, tribünlerde ve sosyal medyada da dayanışma ruhu öne çıkarken bu durum katılımcılar ve spor severler tarafından; "Kardelen’in 15 yıllık kökleri, birlikte büyüyen bir çınara dönüştü" şeklinde özetlendi.

Başkan Sarıgeçili: "Kazanan Dostluk Oldu"

Ödül töreninde konuşan Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, "Bu turnuva sadece futbol değil, aynı zamanda bir birliktelik manifestosudur. 15 yıldır süregelen bu geleneğimiz, üyelerimiz arasındaki kardeşlik bağını daha da kuvvetlendiriyor. Bu anlamda Kardelen Turnuvası’nın gerçekleşmesinde önemli bir irade ortaya koyan Yönetim Kuruluma, turnuvada alın teriyle mücadele eden tüm takımlarımıza, süreci büyük bir özveriyle yöneten tertip komitemize ve bu coşkuyu bizimle paylaşan tüm katılımcılarla ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

16. Kardelen İçin Geri Sayım Başladı

Başkan Sarıgeçili sözlerini şöyle tamamladı; "Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak geleneksel hale gelen Kardelen Turnuvası’nı önümüzdeki yıl daha geniş katılımla, daha büyük bir organizasyonla gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. 16. yıl için şimdiden hazırlıklarımıza başladık."