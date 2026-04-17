Eğirdir'de ilçe genelinde asayiş ve güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçe genelindeki asayiş durumu kapsamlı şekilde ele alınırken, özellikle eğitim kurumlarında alınması gereken güvenlik tedbirleri öncelikli gündem maddesi oldu. İlçede bulunan tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, ilave önlemler üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

'Tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır'

Kaymakam Ömer Çimşit'in toplantıda yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, eğitim ortamlarının huzurlu ve güvenli olması için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti. Çimşit, 'Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin ve kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin güven içinde eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli tüm tedbirler en üst seviyede alınacaktır' dedi.

Bir daha yaşanmaması temennisi

Öte yandan Kaymakam Çimşit, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kamuoyunda derin üzüntüye yol açan olaylara da değindi. Yaşanan acıların tarif edilemez olduğunu belirten Çimşit, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Çimşit, devlet ve millet olarak herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla alınmaya devam edileceğini söyledi.

Kaymakamlık Makam Odası'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Ömer Çimşit, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erhan Ari, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nejdet Erol, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Kafadar Toğar, Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Osman İnce ve Belediye Zabıta Müdürü Ramazan Aydın katıldı.