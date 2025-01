Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) olağan genel kurulunda 18’inci dönem başkanı seçilen M. Kaan Özhelvacı, düzenlenen devir teslim töreninde görevi 17. dönem yönetim kurulu başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’den devraldı. 17. dönem yönetim kurulu üyeleri, EGİAD Melekleri İcra Kurulu ile yayın kurulu üyelerine teşekkür plaketinin de takdim edildiği törende duygu dolu anlar yaşandı.

EGİAD merkezinde düzenlenen törende, 17. dönem başkanı Alp Avni Yelkenbiçer görevini yeni başkan M. Kaan Özhelvacı’ya devretti. Yeni dönemde yönetim kurulunda yer almamış olan üyelerle duygu dolu anlar yaşandı. 17. dönem yönetim kurulu üyeleri, EGİAD Melekleri İcra Kurulu ve yayın kurulu üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Derneğin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür edildi. Törenin ardından gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı.

"EGİAD benim ailem"

EGİAD geleneği olarak kurulduğu günden buyana süregelen EGİAD bayrağının temsili olarak değişimi yapıldı. EGİAD 17. Dönem Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ege bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlama hedefiyle yürüttüğü çalışmalarda; EGİAD yönetiminin ve üyelerin desteğini, gücünü her zaman yanında hissettiğini belirterek, EGİAD ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Yelkenbiçer, "Ege bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınması için yürüttüğümüz çalışmalar boyunca, desteğinizi her zaman yanımda hissettim. EGİAD benim için bir aile ve hep öyle kalacak. Yeni yönetim kurulunun ihtiyaç duyduğu her an yanında olacağım. Birlikte geçirdiğimiz dönemde, ortak hedeflerimiz doğrultusunda anlamlı adımlar atmak benim için büyük bir onurdu. Sizlerin liderliğinde yürütülecek başarılı çalışmalara destek vermek benim için her zaman bir gurur kaynağı olacaktır. EGİAD ailesine verdiğim bu söz, her zaman yanınızda olacağım anlamını taşıyor.” dedi.

Gençliğin dinamizmi ve girişimci ruhu EGİAD’da

Yeni başkan M. Kaan Özhelvacı ise, EGİAD’ın enerjik ve yenilikçi vizyonunu daha da ileriye taşıma hedefini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Gençliğin potansiyelini bölgesel ve ulusal ekonomimize daha güçlü bir şekilde yansıtmak, inovasyonun ve sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü olmak için var gücümüzle çalışacağız. EGİAD, benim için sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir tutku. Zorlu bir sürecin beni beklediğini bilerek bu göreve talip oldum. Zorlu bir yol olsa da EGİAD benim önceliğimdir. Görevimiz boyunca, toplumumuza, üyelerimize ve ülkemize fayda yaratacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta dayanışma ve birliktelik bizim en büyük gücümüz olacak. Üyelerimizle birlikte yürüteceğimiz projelerle hem ekonomik hem de toplumsal fayda sağlamaya yönelik anlamlı adımlar atacağız. EGİAD ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve bu dönemi en verimli şekilde değerlendireceğimize inanıyorum.”

Devir teslim sonrasında gerçekleşen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı görüşüldü. Buna göre; yönetim kurulu başkanlığına Muhlis Kaan Özhelvacı, başkan vekilliklerine Arda Yılmaz, Mert Hacıraifoğlu, İlker Erdiliballı ve Yağmur Yarol, yönetim kurulu sekreterliğine Cem Elmasoğlu, sekreter yardımcılığına Burak Güngör, saymanlığa Açelya Baç Uçar, sayman yardımcılığına Mustafa Güres, yönetim kurulu üyeliklerine Elif Kâya, Hakan Barbak, Rahmi Özışık, Yaman Duman, Alp Çandarlı, Aslı Güven Şahin, Yağız Serter, Alp Atay, Efe Saygılı, Hasan Güler, Hüseyin Kadıoğlu, Nail Özkardeş, Özlem Talak Kara, Rebia Rezzan Özduran Gölcüklü, Remzi Uslu, Selen Günaydın, Simge Bilir Kurt getirildi.