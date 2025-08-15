İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, deniz ortasında batma tehlikesi geçirdi. Lastik botta bulunan 13’ü çocuk 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

13 Ağustos günü saat 07.20 sıralarında, Seferihisar açıklarında bir lastik botun su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti. Bölgeye hızla yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) kısa sürede bota ulaştı. Ekipler, dalgalar arasında zor anlar yaşayan 13’ü çocuk 43 düzensiz göçmeni güvenli şekilde tahliye etti.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.