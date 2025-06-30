DENİZLİ (İHA) –Ege Bölgesinde otomotiv teknolojileri ve eğlencenin ilk kez buluşacağı Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Klasik fuar alışkanlıklarını yıkarak birinden ünlü isimleri ağırlayacak olan DEMOT, sektörün öncü markalarını tek çatı altında toplayacak.

Bizim Medya ve Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Denizli’nin en büyük motorlu taşıtlar fuarı olma özelliğine DEMOT, 2-6 Temmuz tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanında gerçekleştirilecek. Klasik bir fuar anlayışının ötesine geçecek olan DEMOT; bölgenin en büyük, en kapsamlı ve konserli ilk fuarı olacak. Otomobil, motosiklet, tır, karavan, VİP dizayn araçlar, yedek parça, araç bakımı ve çok daha fazlasının yer alacağı fuar, sektörün öncü markalarını tek çatı altında buluşturacak. Fuarda sadece motorlu taşıtlar değil, araba aksesuarı firmaları, sürücü kursları, yedek parça firmaları gibi çeşitli stantlarda yer alacak.

Teknoloji ve eğlencenin ilk kez bir araya geleceği DEMOT Fuarında 5 gün boyunca bir birinden ünlü sanatçılar, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gündüz teknolojiyle iç içe etkinliklerin yapılacağı fuar alanı akşamları ise konserlerle şenlenecek. Fuar boyunca 2 Temmuzda Simge ve Ceren Özdemir, 3 Temmuzda Emre Fel, 4 Temmuzda Zara, 5 Temmuzda Manuş Baba, 6 Temmuzda Şahin Kendirci ve sunumlarda ise Doğukan Alsay motorlu taşıt tutkunlarıyla birlikte olacak.

Bizim Medya ve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanları Birol Karataş ve Şevket Balım, birçok ilkin yaşanacağı DEMOF Fuarına tüm Ege Bölgesini davet etti.

Motorlu taşıt tutkunlarının buluşma noktası DEMOT Fuarı başlıyor.

Denizli’nin en kapsamlı Motorlu Taşıtlar Fuarı hakkında bilgi veren Bizim Medya ve Fuarcılık Halkla İlişkiler Müdürü Doğukan Alsay, "Elbette. 2 -6 Temmuz 2025 tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanı’nda gerçekleşecek olan Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT), yalnızca otomotiv sektörünün değil, aynı zamanda teknolojinin, müziğin ve eğlencenin de buluşma noktası olacak. Fuarda son model otomobiller, motosikletiler, ağır vasıtalar ve daha fazlası ziyaretçileri bekliyor. Yolların Geleceği" sloganıyla yola çıktığımız bu organizasyonda, katılımcılar hem sektördeki yenilikleri keşfedecek hem de eğlence dolu anlar yaşayacak" dedi.

"DEMOT Fuarı, bölge ekonomisine ciddi bir canlılık getirecek"

DEMOT Fuarının bölge ekonomisi için önemli olduğunu belirten Doğukan Alsay, Denizli’nin ilk ve tek fuar şirketi olan Bizim Medya Fuarcılık olarak, doğduğumuz topraklara olan borcumuzu ödemek ve şehrimize katma değer sağlamak amacıyla bu büyük organizasyonu hayata geçirdik. DEMOT Fuarı, bölge ekonomisine ciddi bir canlılık getirecek; konaklama, yeme, içme, ulaşım ve ticaret sektörlerinde önemli hareketlilik sağlayacak. Aynı zamanda markaların, yatırımcıların ve tüketicilerin buluştuğu bir platform olarak kentimize yeni iş birlikleri ve fırsatlar sunacak" ifadelerini kullandı.

"Aileler ve çocuklar fuarda kendilerine uygun etkinlikler bulabilecek"

Fuarda her kesime hitap edecek etkinliklerin yer alacağını ifade eden Doğukan Alsay; "Fuarımız yalnızca otomobil tutkunlarına değil, tüm aile bireylerine hitap ediyor. Çocuklarımız için özel oyun alanları, atölyeler ve sürpriz etkinlikler hazırladık. Aileler, çocukları güvenle eğlenirken fuarı gezmenin keyfini çıkarabilecek. Böylece DEMOT, her yaştan ziyaretçiyi mutlu edecek kapsamlı bir festival atmosferine dönüşecek" dedi.

"Türkiye’nin dört bir yayından fuara katılım olacak"

Denizli’nin en büyük Motorlu Taşıtlar Fuarı Olma özelliğine sahip fuara Tüm Türkiye’den katılım olacağını vurgulayan Alsay, "Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi bekliyoruz. Yaptığımız tanıtım kampanyalarıyla ulusal düzeyde bir ilgi oluşturduk. Bu da Denizli’nin tanıtımı açısından önemli bir fırsat. Şehrimizdeki turistik, tarihi ve kültürel zenginliklerin de daha fazla tanınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm Denizli ve Türkiye’yi bu büyük ve eğlence dolu etkinliğe bekliyoruz"

Tüm Türkiye’yi fuara davet eden Doğukan Alsay, "Fuar alanınıza girişlerimiz 100 TL olup bu ücretle birlikte hem fuar alanımıza giriş hem de muhteşem konserleri izleyip dinleyebiliyorsunuz. Biletlerimizi kapıdaki bilet satış noktalarımızdan ve www.bilet.bizimfuarcilik.com internet adresinden alabilirler. Denizli’de ilk defa bu ölçekte gerçekleştirilen, teknolojinin, otomotivin, müziğin ve eğlencenin bir arada olduğu bu fuarı kaçırmayın. Ailece gelip, yolların geleceğini birlikte keşfedelim. Tüm halkımızı ve sektör paydaşlarını 2 - 6 Temmuz tarihleri arasında EGS Park Fuar Alanına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11 bin metrekare alanda motorlu taşıtlar ve farklı firmalar üzerine her türlü standın yer alacağına belirten Bizim Medya ve Fuarcılık Genel Müdürü Eylem Karasümen ise "Denizli’de gerçekleştirilecek olan bu fuar çok kapsamlı bir fuar olacak. Denizli’de daha önce hiç bu kadar büyük ve kapsamlı bir fuar gerçekleşmedi. Sektörün önde gelen firmalarının katılım sağlayacağı büyük bir etkinliğe imza atacağız. Fuara ziyarete gelen ziyaretçiler otomobilden yedek parçaya, oto aksesuara, araç bakım ürünlerine hatta sürücü kurslarına kadar her firmayı bulabilecekler. 11 bin metrekare alana sahip fuar alanımızda sektörün ker kesiminden önde gelen firmaların yerleşimlerini gerçekleştireceğiz. Ziyaretçilerimiz geldiğinde Hem rahat ve ferah şekilde gezebilecekler. Fuara gelen ziyaretçilerimiz firmaların fuara özel oluşturduğu kampanyalardan faydalanabilecekler" dedi.