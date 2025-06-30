Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Koruyucu Aile Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Güçlü bir gelecek, güçlü ailelerle mümkün. Ve koruyucu ailelik, bu güçlü yapının en kıymetli taşlarından biridir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, çocuklara sıcak bir yuva açan tüm koruyucu ailelere gönülden teşekkür ettiğini belirterek, "Sizler, koruyucu ailelerimiz, güçlü bir toplumun ancak merhametle kurulan aile bağlarıyla yükseldiğini kanıtlıyorsunuz. Bugün saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmeti uluslararası alanda örnek bir model haline geldi. Sizlerden aldığımız güçle her çocuğun mutlulukla büyüdüğü bir gelecek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Göktaş, 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini de hatırlatarak, "2025 yılı sevgiyle kurulan ailelerle ülkemizi daha da güçlü kılma idealimizi hep birlikte büyüttüğümüz bir yıldır. Cumhurbaşkanımızın aileyi merkeze alan vizyoner liderliği, bu idealin en güçlü ilham kaynağıdır. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir gelecek güçlü ailelerle mümkün. Ve koruyucu ailelik, bu güçlü yapının en kıymetli taşlarından biridir. Sizlerin vesilesiyle bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen herkese kapımızın ve gönlümüzün daima açık olduğunu belirtmek isterim. Bu yolu sizlerle birlikte yürümenin geleceğe atılan en doğru adım olduğuna inanıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki ailemizin bir parçasısınız. 30 Haziran Koruyucu Aile Gününüz kutlu olsun" dedi.