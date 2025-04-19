Mersin’de 2024 yılı Kasım ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile denizi kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 70 milyon lira ceza kesildiği bildirildi. Sistem denizlere atıklarını bırakan gemilere göz açtırmazken, 2019’dan bugüne toplam 91 gemiye 295 milyon 835 bin TL ceza uygulandığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra, denizlerdeki denetimlerini artıran EGDS ile de temiz bir Akdeniz için 7/24 denetim esasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, EGDS ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ederek, kirliliğe geçit vermiyor. Büyükşehir Belediyesi, EGDS ile gemi kaynaklı kirliliği 7/24 takip ediyor ve caydırıcı cezalar uyguluyor. 2019’dan bugüne kadar toplam 91 gemiye 295 milyon 835 bin TL ceza kesilirken, bu cezalardan 13 gemiye yazılan yaklaşık 70 milyon TL’lik ceza ise EGDS ile tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Gemi kaynaklı atıkların önüne geçmek için deniz yetki sahasının 7/24 izlenmesini sağlayan belediye, kirliliğe sebep olan deniz araçlarına caydırıcı etki oluşturulması amacıyla idari yaptırım uyguluyor. EGDS, Çeşmeli-Kulak arasında kalan bölgede liman sahası dahil toplam 25 lokasyon, yüksek çözünürlüklü kamera, termal kamera, radar ve yapay zekâ destekli teknoloji ile 7/24 takip ediliyor.

Mavi Kart Sistemi ile de deniz kirliliğinin önüne geçiliyor

Deniz kirliliği ile mücadelede etkin bir çalışma sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Mavi Kart Sistemi’ ile de yetki alanındaki teknelerin atıksu, sintine gibi atıklarının bertarafını sağlıyor, raporluyor ve denizin kirletilmesinin önüne geçiyor. Mavi Kart Sistemi ile teknelerin atıkları kontrol altında tutuluyor.

"Denetimlerle denizin kirletilmesinin önüne geçiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Türkiye’de gemi denetimi yapan iki büyükşehirden birinin Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını vurgulayan Halisdemir, Mersin’e her yıl 5 binin üzerinde geminin geldiğini ve bunun tamamının denetlendiğini kaydederek, "Her gün farklı saatlerde teknelerimizle, hava ve su altı dronumuzla ve EGDS ile denetim yapıyoruz. Bu sistem ile yetki alanımız olan yaklaşık 53,5 kilometrelik bir alanda, Çeşmeli’den Kulak mevkiine kadar kesintisiz denetim yapıyoruz" dedi.

Amaçlarının Mersin denizini korumak olduğunu vurgulayan Halisdemir, "Elimizden geldiğince denizimizin kirletilmesinin önüne geçiyoruz. EGDS kapsamında limanın içi de dâhil olmak üzere şehrimizin belirli bölgelerine 25 tane kamera yerleştirdik. Düzenli olarak takip ediyor ve yasadışı bir atık bırakılması halinde kayıt altına alıyoruz. Deniz denetim teknelerimizle gidip yerinde inceleme yapıyor, numune alıyor ve bu numuneleri bakanlığın belirlemiş olduğu akredite laboratuvarlara gönderiyoruz. Analiz sonuçlarına göre de cezai işlem uyguluyoruz" diye konuştu.

"Tüm gemiler özel ve termal kameralarla çok sıkı denetleniyor"

Denizcilik ve gemicilik hizmeti veren herkese seslenen Halisdemir, "Biz 24 saat denizimizi denetliyoruz. Deniz araçlarının oluşturduğu kirliliği kontrol altına aldığımızı düşünüyoruz. Elektronik Gemi Denetim Merkezimizdeki arkadaşlarımız tüm gemileri özel ve termal kameralarla çok sıkı denetliyor. Yine radar sistemimizle gemilerin bütün özelliklerini görebiliyoruz. Meteorolojik istasyonlarımız var, onlarla da hava durumuna göre oluşabilecek kirlilikleri analiz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"7/24 görevimizin başındayız"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde bulunan Atık Kabul Tesisi’nde yetkili personel olarak görev yapan Mesut Arıcı da Mavi Kart Sistemi hakkında bilgi vererek, "Mavi Kart Sistemi; küçük deniz araçları ile Atık Kabul Tesislerince alınan atıkların online ortamda takibini sağlayan bir gemi atık takip sistemidir. Bu atık takip sistemiyle teknelerde ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, atığın miktarı, tarih ve istenilen diğer bilgiler ile atığı kabul eden tesisin bilgileri online ortamda takip edilebilmektedir" dedi.