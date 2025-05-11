Odunpazarı Kent Konseyi Spor Meclisi’nin düzenlediği "7’den 77’ye Atletizm" panelinde, Türk atletizminin efsane isimleri genç sporcularla bir araya geldi. 100. Yıl Kültür Merkezi Sakarya Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Panele Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda genç atlet katıldı.

Moderatörlüğünü Serhat Kökten’in yaptığı panele İsmail Akçay, Şükrü Saban, Mehmet Terzi, Mehmet Yurdadön, Mithat Şahin, Necdet Ayaz ve Mehtap Sızmaz gibi atletizme damga vurmuş isimler ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuşmacı olarak katıldı. Panelde duayen sporcular, kariyerlerinden kesitler sunarken, genç atletlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Başkan Kurt’a Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde teşekkür plaketi

Konuşmasında sporun toplumdaki dönüştürücü gücüne dikkat çeken Başkan Kurt, gençleri spora yönlendiren bu tür buluşmaların önemine vurguladı. Panelde ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Ahmet Gülüm, "Türk Atletizmine sporcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet etmiş, TMOK Üyesi Şükrü Saban adına organize edilen yol koşusu için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız" diyerek Kurt’a teşekkür plaketi takdim etti.

Tecrübeyle enerjinin buluştuğu bu anlamlı etkinlik, genç sporculara ilham verirken, Türk atletizminin geçmişine duyulan saygıyı da bir kez daha ortaya koydu.