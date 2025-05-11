Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen ‘Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği’nin 7’ncisi gerçekleşti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da etkinlikte vatandaşlarla bisiklet sürerek şenlik heyecanına ortak oldu.

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin dört bir yanında spor etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Antalya Kent Konseyi ile iş birliği içerisinde düzenlenen ‘Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği’ vatandaşlarla buluştu. Çakırlar Pazar Yeri’nden başlayarak Gökçam İlkokulu’nda sona eren 11 kilometrelik parkur boyunca bisikletseverler doğayla iç içe pedal çevirdi. Öte yandan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, şenlik boyunca katılımcılarla beraber bisiklet sürdü ve sporcuları yalnız bırakmadı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katıldığı şenliğin sonunda ise halka keşkek ve pişi ikramı yapıldı.

Çocuklara bisiklet hediye edildi

Bu yıl 7’nci kez düzenlenen şenlikte katılımcılara kura çekimi ile bisiklet ve bisiklet aksesuarları hediye edildi. Şenliğe katılan; Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tatar, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Murat Taşdelen, Konyaaltı İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Görkem Ölmez, Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Recep Şengün ve muhtarlar kura çekimini gerçekleştirerek talihli çocukları belirledi.