Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çocukların sanatla buluşmasını sağlamak ve tatil dönemlerini daha keyifli hale getirmek için ilçede tiyatro şöleni yaşatacak.

Efeler Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde, çocukların hem eğleneceği hem de yeni şeyler öğrenebileceği müzikli ve interaktif oyunlar sahnelenecek. Bu kapsamda 24 Ocak Cuma günü saat 14.00 ve 16.00’da Umurlu Şehit Mahir Yıldırım Konferans ve Tiyatro Salonu’nda ’Örümcek Adam Karlar Ülkesinde’ adlı oyun çocuklarla buluşacak. 28 Ocak Salı günü saat 13.00 ve 16.00’da Yıldız Kenter-Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda ’Komik Sihirbaz ile Masalbaz’ adlı müzikli ve interaktif bir oyun sahnelenecek. Ayrıca 29 Ocak Çarşamba günü yine aynı salonda saat 13.00 ve 16.00’da ’İnteraktif Oyun Zamanı’ etkinliğiyle çocuklar, dans, müzik ve drama dolu eğlenceli bir deneyim yaşayacak. Etkinliklere katılmak isteyenler, ücretsiz biletlerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin tüm çocukları tiyatro oyunlarına davet ederek, “Sanat, çocuklarımızın hem kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de hayal güçlerini zenginleştiriyor. Efeler Belediyesi olarak, çocuklarımız için her zaman sanat ve kültürle iç içe bir ortam sunmaya devam edeceğiz” dedi.