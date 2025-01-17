Burhaniye ilçesinde, yarı yıl tatili başlarken, yaklaşık 10 bin öğrencide karne heyecanı yaşadı. Cumhuriyet İlkokulu ve Şehit Mustafa Serin Ortaokulu’nda düzenlenen karne törenine Kaymakam İlyas Memiş de katıldı.

Burhaniye’de yarı yıl tatili başlarken, karne töreni de, Cumhuriyet İlkokulu’ nda ve Şehit Mustafa Serin Ortaokulu’ nda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama da. “İlçe Kaymakamımız İlyas Memiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bora Zihni’nin katılımı ile Burhaniye Cumhuriyet İlkokulu’nda ve Şehit Mustafa Serin Ortaokulu’nda 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı yarıyı tatili karne töreni gerçekleşti. Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerimizle sohbet ettiler, iyi bir tatil geçirilmelerini dileyerek karnelerini dağıttılar. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller dileriz” sözlerine yer verildi