Gaziantep’te, Şahinbey Belediyesi tarafından 7’ncisi düzenlenen “Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması” kapsamında okullarında 1’nci, 2’nci ve 3’ncü olan 177 öğrenci Umre‘ye yolcu edildi.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü ile birlikte organize edilen proje kapsamında Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması’nda 1’nci, 2’nci ve 3’ncü olan 177 öğrenci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun katılımıyla Millet Camii’nde düzenlenen program ile Umre’ye yolcu edildi.

“Onları ödüllendirmek adına bu yarışmayı düzenliyoruz”

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için bu tarz yarışmalar düzenlediklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak artık geleneksel hale getirdiğimiz, kitap okuma yarışmasında bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışmasının neticesinde 177 öğrencimizi Umre’ye uğurlamış olacağız. Öğrencilerimize hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem Peygamberimizin hayatını öğretmek hem de onları ödüllendirmek adına bu yarışmayı düzenliyoruz. 177 öğrencimiz yarın hocalarıyla birlikte 11 gün boyunca o mübarek kutsal topraklarda olacak. Hem kendilerine hem ailelerine, ülkemize dua edecekler. İnşallah sağlıkla, selametle gidip gelsinler diye dua ediyoruz. Destek veriyoruz. Rabbim yapacakları ibadetleri hayırlı eylesin” diye konuştu.