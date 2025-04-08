Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Alanya Belediyespor, evinde karşılaştığı Halkbank’ı 3-0 yendi.

Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında büyük heyecan yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Alanya Belediyespor, play- off ikinci maçını bugün Alanya oynadı. Salonu dolduran Alanyalı taraftarlar büyük coşku ile takımlarını desteklerken, Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Alanyaspor, ise 5.’lik maçına çıkmaya hak kazandı.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ahmet Çenesiz

Alanya Belediyespor: Uğur Kılınç, Seganaov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Ahmetcan Büyükgöz (Ahmet Karataş, Burak Çevik, İrfan Çetinkaya, Halit Kurtuluş)

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Hidalgo, Yunus Emre Tayaz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Kooy (Volkan Döne, Yiğit Hamza Aslan, Lagumdzija, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol)

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Setler: 25-21, 25-21, 25-23

Süre: 1 saat 35 dakika

Kaynak: İHA