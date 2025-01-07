Efeler Ligi 15. hafta maçında Galatasaray, Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı’nı 25-12, 25-16, 25-22’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İbrahim Acar, Erol Akbulut

Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’ya sevk edildi Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray: Atanasov, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Kovar, Doğukan Ulu, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar)

TÜRŞAD: Taha Erden, Kadir Bircan, Nikola Gjorgiev, Bojic, İbrahim Emet, Gjorgi Gjorgiev (Burak Mert, Vefa Yılmaz, Eray Yetkin, Alparslan Koç, Velazquez)

Setler: 25-12, 25-16, 25-22

Süre: 71 dakika (19, 25, 27)

Kaynak: iha