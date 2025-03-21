Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temel belediyecilik hizmetleri ve sosyal projelerle hizmetlerini sürdürürken, Başkan Yetişkin’in öncülüğünde başlatılan ‘Kardeş Eli’ projesi, ilçede dayanışma kültürünü güçlendiriyor. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Efeler Belediyesi Efe Masa birimine başvuran vatandaşların talepleri, hızlı bir şekilde değerlendirilerek karşılandı. İçeriğinde temel gıda malzemeleri bulunan 5 bin paket, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Başkan Yetişkin, sadece Ramazan ayında değil, yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, şehirdeki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştiriyor. Bu amacın en güzel örneklerin birinin ’Kardeş Eli’ projesi olduğunu belirten Yetişkin, sosyal belediyeciliğin örnek alınması gereken bir modelini sunuyor.Yapılan yardımlar, Ramazan ayının manevi atmosferine katkı sağlarken, şehirdeki birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirdi. Efeler halkı, Başkan Yetişkin’in yürüttüğü projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti.