21 Mart Dünya Ormancılık ve Orman Haftası nedeniyle Uşak’ta 3 bin 200 adet fidan toprakla buluştu.

21 Mart Dünya Ormancılık ve Orman Haftası nedeniyle Uşak’ta fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Sorkun köyü civarında bulunan ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinliğe Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve öğrenciler katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş; "Geçen sene 49 orman yangını yaşadık. Bu yangınlarda bin 500 hektara yakın bir alan zarar gördü. Yangınlardan bu yana arkadaşlarımız 400 hektar arazide yaklaşık 665 bin fidanla yenileme çalışması yaptı. 2025 yılının sonuna kadar kalan arazinin tamamını ağaçlandıracağız" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Aktaş ve katılımcılar 2 dekarlık alanda toplamda 3 bin 200 adet sedir fidanı dikimini yaparak, fidanları toprakla buluşturdu.