Aydın’da CHP’li Efeler Belediye Başkanlığı’nın çalışanların maaşlarını mali sıkıntıları gerekçe göstererek ödeyemeyeceğini açıklamasının ardından bir açıklama da AK Parti Aydın İl Başkanlığı yaptı. AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Efeler Belediye’sinin çalışanlarını, SGK borçlarını yapılandırmadığı için mağdur ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Efeler Belediyesi mali krize girmesi sebebiyle çalışanlarının maaşlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Çalışanlar mağdur oldular. Önceki aylarda da benzer bir durum yaşanmıştı. 2014,2019 seçimlerinde de Efeler Belediyesi’ni CHP kazanmıştı. Şimdi de CHP Efeler Belediyesi’ni yönetiyor. Geçmişten bu yana SGK ve Vergi borçlarını ödememişler. SGK ve Maliye’de elbette alacaklarını tahsil etmek durumundadır. SGK alacaklarını tahsil etmezse emeklilerin maaşlarını ödeyemez duruma düşer. Türkiye’deki SGK ve Maliye borcu olan belediyelerin tümünden, İller Bankası’ndan gelecek paralarında kesintiler yapılıyor. Belediyelerin SGK borçlarını yapılandırma ve taksitlendirme imkanı var. Taksitlendirme yapıldığında İller Bankası kesintisi yapılmıyor. Efeler Belediyesi SGK borçlarını yapılandırma için SGK’na başvuru yapmamış. Başvuru yapsalar borçlar taksitlendirilecek ve İller Bankası kesintisi yapılmayacak; çalışanların maaşları da ödenebilecek. Efeler Belediyesi borçlarını yapılandırma için SGK’na başvuru yapması gerekiyor" denildi.