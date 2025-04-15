Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sadece bir günde, 14 Nisan tarihinde 6 bin 538 sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli Sağlık-Sen’i tercih etti" dedi.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Sağlık-Sen) şubelerinin, 14 Nisan Pazartesi günü Türkiye genelinde üye yaptığı personel sayısına ilişkin Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sadece bir günde, 14 Nisan tarihinde 6 bin 538 sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli Sağlık-Sen’i tercih etti" dedi.

Sosyal sendikacılık, akademik sendikacılık ve vizyoner sendikacılık anlayışıyla hizmet, proje ve çalışmaları hayata geçiren Sağlık-Sen, bir ilke imza attı. Sağlık-Sen teşkilatları sadece 14 Nisan 2025 Pazartesi günü 6 bin 538 sağlık ve sosyal hizmet profesyonelini Sağlık-Sen’e üye yaptı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Sağlık-Sen varsa başarı kaçınılmazdır"

Doğan, teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Başta şube başkanlarımız olmak üzere, bu başarıya katkı sunan tüm yönetim kurulu üyelerimize, temsilcilerimize ve teşkilatımızın her bir neferine gönülden teşekkür ediyorum. Sadece bir günde, 14 Nisan tarihinde 6538 sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli Sağlık-Sen’i tercih etti. Bu büyük teveccüh, sahadaki kararlılığımızın, özverimizin ve inancımızın en güçlü göstergesidir. Sağlık-Sen varsa umut vardır. Sağlık-Sen varsa mücadele vardır. Sağlık-Sen varsa başarı kaçınılmazdır. Teşekkürler büyük Sağlık-Sen ailesi."