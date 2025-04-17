Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Edremit Kent Konseyi ve Edremit Ticaret Odası’nın iş birliğinde düzenlenen "Okur-Yazar Buluşması" etkinliğinin üçüncüsü, Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Fazıl Sayın’ın kaleme aldığı Kuvvacı adlı eser çerçevesinde düzenlenen programa, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Fatma Dilara Kaya, Türk Ocakları Edremit Şube Başkanı Mehmet Özkeleş, protokol üyeleri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Katılımcılar, Kuvayi Milliye ruhunun işlendiği eserin değerlendirmesini yaparken, yazar Fazıl Sayın da programa katılarak eserin ortaya çıkış süreci ve tarihi arka planı hakkında bilgi verdi.
Etkinliğin, öğrencilerin tarih bilinci kazanması ve edebi eserlerle bağ kurmasını amaçladığı belirtildi.