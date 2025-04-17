Keçiören Belediyesi, Bağlum’da kurulacak kurban satış alanında kurbanlık satışı yapmak isteyenler için başvuruların başladığını duyurdu.

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum Karşıyaka Mahallesi’nde kurulacak kurban satış alanında kurbanlık satışı yapmak isteyen üreticiler için başvurular başladı. Müracaatlar mesai saatleri içinde Keçiören Belediyesi hizmet binasında yer alan Zabıta Müdürlüğü Pazar Takip, Tahsis ve Büro Amirliğine yüz yüze yapılacak. Başvurular, 2 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

Belgelerin aslını getirmek zorunlu

Üreticilerin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet vesikalık fotoğraf, kurbanlık hayvan listesi, bağlı bulunduğu il veya ilçe tarım müdürlüklerinden alacağı işletme tescil kaydı (hayvanların kulak küpe numaraları ve yaşlarını gösterir belge) ve kurban satış yeri ücreti ödeme belgesi ile başvuru yapabileceği açıklandı. Konuya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen üreticiler, 0312 361 10 81 ya da 444 52 76 numaralarından yetkililere ulaşabilecek.

Çadırlar kura ile belirlenecek

Üreticilerin satış yapacağı çadır yerleri kura ile belirlenecek. Kura çekimi 6 Mayıs Salı günü saat 13.30’da komisyon tarafından Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde yapılacak ve 7 Mayıs Çarşamba günü kurban satış çadırları kurulmaya başlanacak. Kurban alanına büyükbaş hayvan girişi 30 Mayıs Cuma günü saat 00.00’a kadar, küçükbaş hayvan girişi ise 3 Haziran Salı günü 00.00’a kadar yapılacak. Belirlenen tarihler dışında kurban alanına hayvan girişi yapılamayacak. Kurbanlık olarak satışa getirilen dişi hayvanlar için ‘damızlık olamaz’ raporuna bakılacak, aksi halde satış alanına alınmayacak.