Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında bulundurduğu tespit edilen 91 markete toplamda 268 bin 723 TL ceza uygulandı.

Haftalık encümen toplantısında 214 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli hususlar da gündeme getirildi. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 91 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince toplamda 268 bin 723 TL para cezası uygulanması gerektiği onaylandı.

Ürünler imha edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, denetimlerde ürünlerin tazeliğini, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerini denetliyor. Ekipler, denetimler esnasında kusurlu ürünleri tespit ettiğinde ürünleri topluyor ve yasalar çerçevesinde cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda, il genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan ve gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, 91 markette son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etti. Ürünler imha edildi.