Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bungalovda yaşanan gizli kamera skandalında, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntüler işletme sahibinin telefonundan çıktı.

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul’dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

Gizli kamera görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K’nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.