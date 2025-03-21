Balıkesir’in Edremit Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında doğaya katkı sağlamak ve yeşil alanları artırmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz nar fidanı dağıtımı gerçekleştiriyor.

Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 500 adet nar fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Programa Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci, Coşkun Taşkın ve Metin Tunçer ile meclis üyeleri ve Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker katıldı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, doğayı korumanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekip, "Gölgesine sığınabileceğiniz bir ağacınız olsun" diyerek vatandaşları fidan dikmeye teşvik etti.

Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz fidan dağıtımı farklı noktalarda devam edecek.