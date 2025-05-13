Edirne’de polis ekiplerince evde yapılan aramada 823 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde M.H.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 8 parça halinde 823 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.B. isimli kadın adli kontrolle serbest bırakılırken, M.H.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.