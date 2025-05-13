Edirne’de polis ekiplerince evde yapılan aramada 823 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
CHP’nin ‘şaibeli kurultay’ına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 123 şüpheli ifade verirken, milletvekillerinin dosyasıysa ayrılarak Parlamenter Suçlar Bürosuna iletildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde M.H.Y. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 8 parça halinde 823 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.B. isimli kadın adli kontrolle serbest bırakılırken, M.H.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA