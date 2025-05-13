Kayseri’de etkili olan sağanak yağışın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle Osman Kavuncu Bulvarı Otogar Alt Geçidi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı alt geçidinde araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde güvenlik nedeniyle yollar ulaşıma kapatılırken, itfaiye ve belediye ekiplerinin suda mahsur kalan bir halk otobüsünü kurtarma çalışması devam ediyor. Şehirde dün akşamdan bu ana 75 su baskını meydana gelmişti.