Edirne Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ücretlerine yapılan yüzde 15’lik zam kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük’ten konuya ilişkin sert açıklama geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Saadet Partisi İl Başkanı Tezcan Karakütük, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediği bir dönemde ulaşım ücretlerine yapılan zam kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Seçim döneminde Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın’ın toplu taşımada yüzde 20 indirim vaadinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Karakütük, “Seçimden sonra yapılan zamlar, halkın güvenini sarsmıştır” dedi.

Karakütük konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, “Edirne halkı seçim döneminde verilen sözlerin arkasında durulmasını bekliyor. Ancak görüyoruz ki, vaatler çok çabuk unutuldu. Toplu taşıma hizmetleri bir kamu hizmetidir ve bu hizmetten faydalanan vatandaşlarımızın alım gücü göz önünde bulundurulmalıdır. Belediyenin, toplu taşımada maliyetleri düşürücü, verimliliği artırıcı adımlar atması gerekirken, doğrudan vatandaşa yansıyan bir zam kararı alması düşündürücüdür.” dedi.

Zam kararının geri çekilmesi ve halkın beklentilerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Karakütük, “Saadet Partisi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Bu kararın iptali için kamuoyunun tepkisi dikkate alınmalıdır. Belediye yönetimini seçim döneminde verdiği sözleri tutmaya ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemeye davet ediyoruz” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanlığı’nın ilerleyen günlerde konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.