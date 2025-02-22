Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda kilometrelerce oluşan tır sırasında bekleyen tır şoförü, röportaj verdiği esnada az kalsın 2 tır çarpacaktı.

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaşanan 10 kilometrelik tır kuyruğunda sıranın kendisine gelmesini bekleyen tır sürücüsü Mehmet Kalafat, yaşanan sorunları anlattığı esnada az kalsın 2 tır çarpacaktı. Balıkesir’den teslim aldığı yükü Macaristan’a götürmek için tır kuyruğunda beklediğini anlatan tır sürücüsü Kalafat’a tırlar çarpmak üzereyken son anda kolundan çekilerek kurtarıldı. Sürücü Kalafat, kendisine çarpmak üzere olan tırlara ise "vay senin, vay" diye tepki gösterdi. Tır sürücüleri, sınırda yaşanan sorunları yetkililerin çözüm bulması gerektiğini belirtti.

"Her türlü risk"

Büyük bir kaza atlatan tır sürücüsü Mehmet Kalafat, "Sağı solu gördüğünüz gibi şişeler kaplı ve kötü durumda. Hangi birini kontrol altına alacağız. Buralara 3-4 tane tır parkı yapılsın. Parklarda istirahatimizi edelim. Bunun duşu var, lavabosu var. Bunlar bizim ihtiyaçlarımız ama burada hiçbir şey yok" dedi.