Edirne’de leyleklerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan projede çeşitli noktalara yuvalar yerleştirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, leyleklerin daha rahat ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için bölgede çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Şirketin kendi bütçesiyle finanse edilen projede Edirne’nin tüm ilçelerine yıl boyunca yuvaların montajı planlanıyor. Yuvaların yerleştirileceği noktalar ise köy muhtarlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda belirleniyor. Proje çerçevesinde 12-13 Nisan tarihlerinde Yenikadın, Eskikadın, Değirmenyeni ve Yolüstü köylerinde leylek yuvalarının montajı tamamlandı. TREDAŞ ekipleri, yüksek elektrik direkleri ya da uygun direk yapıları üzerine özel olarak hazırlanan leylek yuvalarını dikkatlice yerleştirdi. Projeyle sadece leyleklere yaşam alanı sunmakla kalmadığına dikkat çekilerek, elektrik altyapısı korunarak doğal yaşamın desteklendiği ifade edildi.