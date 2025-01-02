Edirne'de Keşan Kent Müzesi önü ve Cumhuriyet Meydanı, yılbaşı gecesi vatandaşların buluşma noktası oldu. Keşan Belediyesi tarafından halka patlamış mısır ve sıcak salep ikram edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde halkının hep birlikte oluşturduğu güzel atmosfer, birlik ve beraberliğin en güzel yansıması oldu.

Meydanlarda yankılanan yeni yıl coşkusu, 2024’ün güzel anılarıyla uğurlanmasını ve 2025’e umut dolu bir başlangıç yapılmasını sağladı.

Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Kent Müzesi önünde toplanan vatandaşların yeni yılını kutladıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu bir kalabalıkla bir araya geldi.

Başkan Özcan, “Tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyoruz. Keşan’ın geleceği için birlikte daha güzel bir 2025 inşa edeceğimize olan inancımız tamdır!” diyerek birlik mesajı verdi.