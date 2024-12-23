Edirne Keşan'da Büyük Cami Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kişi kuru sıkı tabancayla tehdit edilip arkasından ateş açıldığı iddiasıyla Keşan Polis Merkezi Amirliği'nce tahkikat başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre öüşteki A.Y.’nin beyanına göre, aynı evde kaldığı üvey akrabası E.A., kendisine saldırmaya kalkıştı.

Yaşanan gerginlik sırasında müşteki evden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak şüphelinin, kuru sıkı tabancayla arkasından 15-20 el ateş ettiği iddia edildi.

Müşteki, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.