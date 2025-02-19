Aile ve Gençlik Fonu kapsamında destekler kapsamında gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi amacıyla başlatılan eğitim programının ilki Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programına, merkezde görevli Psikolog Burak Sert, Psikolog Serap Deniz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Ebe Ayşe Atalay Güleç eğitimci olarak katıldı. Aylık periyotlar halinde devam edecek olan eğitimler, evlilik kredisinden yararlanmak isteyen tüm genç çiftlere uygulanıyor.



Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi desteği sağlanıyor.

Ayrıca çiftlere, evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri sunularak, sağlıklı ve güçlü bir aile yapısının oluşturulması hedefleniyor.