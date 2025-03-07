1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, Edirne Afet Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri Ufuk Huni ve Yunus Seven tarafından, İpsala Atatürk İlkokulu’nda öğrenci, öğretmen ve personele deprem eğitimi verildi. Eğitim sonrası öğrencilerle deprem tatbikatı gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından İpsala Atatürk İlkokulu’nda öğrencilere, öğretmenlere ve personele yönelik deprem eğitimi verildi.

Eğitimde, deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği, çök-kapan-tutun tekniği, acil tahliye yöntemleri gibi önemli bilgiler aktarıldı. Ayrıca, okulda alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda öğretmen ve personel bilgilendirildi.

Eğitimin ardından, öğrencilerle deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat sırasında öğrenciler, deprem anında sınıflarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve güvenli tahliye sürecini uygulamalı olarak öğrendi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin afetlere hazırlıklı olmak adına büyük önem taşıdığını belirterek, tatbikata katılan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.