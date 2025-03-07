Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol kenarında yolcu indirdikten sonra hareketlenen servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Çorlu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden G.Ç. idaresindeki 34 ETR 677 plakalı otomobil, yol kenarında yolcu indirdikten sonra hareket eden T.U. yönetimindeki 59 ZK 382 plakalı panelvan minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıkan sürücü, gözyaşlarına hakim olamadı. Araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, Çorlu istikametinde tıkanan trafik yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.