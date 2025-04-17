Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Öğretmen Akademileri-Edebiyat Akademisi 2. dönem etkinlikleri, Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle devam etti.

Etkinlikte, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Ulusoy Tuncel, katılımcı öğretmenlerle bir araya gelerek "Hayat ile Hayal Arasında Romanların Dünyası (Ahmet Hamdi TANPINAR)" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcılar, roman tadında keyifli bir sohbetle edebiyatın derinliklerine indi. Program sonunda, Şube Müdürü Hikmet Tuncer, Prof. Dr. Ayşe Ulusoy Tuncel’e etkinlikteki katkılarından dolayı teşekkür ederek, müdürlük plaketini takdim etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.