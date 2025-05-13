Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde Eczacılık Fakültesi akreditasyon belgesi takdim töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından üniversitenin üst yönetimi Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Çağrı Çırak ve Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mehmet Cihat Özgenel’e hediyeleri Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül tarafından takdim edildi. Emeği geçen katılımcılara da hediyeleri takdim edildikten sonra program fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.