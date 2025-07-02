Sanatçı Sinan Akçıl, İstanbul Arnavutköy Karaburun Sahili’nde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne aldı. Sunucu Ece Erken, sevgilisi Sinan Akçıl’ı konserde yalnız bırakmadı. Erken’in Akçıl’ın ailesiyle birlikte konser boyunca doyasıya eğlendiği gözlendi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Sinan Akçıl sahne aldı. Konser, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sinan Akçıl’ı konserde ailesinin yanı sıra dinlemeye geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen sevgilisi Sunucu Ece Erken de yalnız bırakmadı. Erken’in Akçıl’ın ailesiyle birlikte konser boyunca doyasıya eğlendiği gözlendi.