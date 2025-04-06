Muğla’nın Fethiye açıklarında 57 düzensiz göçmenin olduğu öğrenilen bot, şiddetli dalga nedeniyle kaza yaptı. Yaşanan olayda 2 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2 düzensiz göçmen ise ağır yaralandı.

Olay, Fethiye ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir mülteci botunda denizde giderken dalgalar nedeniyle kaza yaşandığı ve mültecilerin bot içinde birbirlerine çarpması nedeniyle yaralıların olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, 57 kişinin olduğu öğrenilen botta, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını belirledi. Olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri ile cenaze araçları çağrıldı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıca havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte denizlerde düzensiz göç faaliyetlerinde artış yaşanırken, geçtiğimiz gün Fethiye’de Sahil Güvenlik ekipleri 27’si çocuk 59 göçmen yakalamıştı. Düzensiz göç ile mücadele çerçevesinde çalışmaların artırılarak devam edeceği öğrenildi.