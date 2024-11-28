Düzce’ye Spor Toto Başkanlığında yapılacak olan spor yatırımları için Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı protokol imzaladı.

Düzce’ye yapılacak spor yatırımlarını için imzalar atıldı. Protokol kapsamında; Çok Amaçlı Spor Salonu, Okçuluk Spor Salonu, Boğaziçi Gençlik Merkezi, Açık Spor Tesisleri ve Halı Sahaları Düzce’ye kazandırılıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı yapılan protokolün ardından, “İlimize kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Valimiz Selçuk Aslan’a, Milletvekillerimiz Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk’e, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yapılan yatırımlar Düzce’mizin gençliğine ve sporcularımıza hayırlı olsun” İfadelerinde bulundu.