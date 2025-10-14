Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde hayırsever tarafından yaptırılan 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı.

Düzce’de sağlık yatırımları bütün hızıyla devam ediyor. Beyciler Mahallesi’nde hayırsever Tuncay Yavuz tarafından yaptırılan annesi Aliye ve babası Turgay Yavuz ismini taşıyan 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Vali Selçuk Aslan; hayırseverlerin yaptıkları yatırımlara değinerek, "Bugün vilayetimiz ihtiyacı olan bir sağlık tesisinin temeli hayırseverin hayrı olarak atmanın bahtiyarlık içerisindeyiz. Son 2 yıl içerisinde 3 sağlık tesisine hayırseverlerimiz vesile oldu. Bu benim açımdan da ayrıca bir mutluluk" dedi.

AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Keşir "Şehrimize yeni bir sağlık tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devlet millet el ele yaptığımız yatırımlara her gün bir yenisi ekleniyor. Hayırsever Yavuz ailesinin yapımını üstlendiği Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini attık. 4 hekimli sağlık merkezinin Beyciler Mahallesi başta olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Vatandaşımıza şifa kapısı olacak"

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk "Düzce’mizin sağlık altyapısına değer katacak Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini attık. 4 hekimli sağlık merkezimiz tamamlandığında Beyciler Mahallesi ve çevresindeki hemşehrilerimize şifa kapısı olacak. Bu önemli yatırımın hayata geçmesini sağlayan hayırsever Tuncay Yavuz’a teşekkür ediyor, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

"Hayırseverler şehre anlam kazandırıyor"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hayırseverlerin yaptıkları hayırların şehre anlam kattığını belirterek "Düzce çok hızlı büyüyor. Her gün temel atıyor ya da bir açılış yapıyoruz. Daha bundan 1 gün önce Düzce’deki önemli bir yatırımın yani bir büyük hastanenin proje lansmanını yaptık. Projesi yapılıyor. Dolayısıyla sadece bir büyük hastane değil diğer sağlık yatırımlarının da her hafta, her ay bir temellerinin atılması, açılışlarının yapılması bizi son derece mutlu ediyor. Bu vesileyle Yavuz Ailesini tebrik ediyorum. Hayırlarının kabul olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Sağlık yatırımlarımız il genelinde devam ediyor"

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ise Beyciler Mahallesinde yapılacak aile sağlığı merkezi için hayır yapmaya karar veren Yavuz ailesine teşekkür etti. Yılmaz "Beyciler Mahallesi yaklaşık 12 bin nüfusa hitap eden bir mahalle. Bu mahallede bir Aile Sağlığı Merkezi yapma kararımız vardı. Hayırseverimiz Tuncay Yavuz annesi ve babası adın Aile Sağlığı Merkezi inşa etmeye karar verdi. Bu yatırımın dışında ilimizin muhtelif yerlerinde Sağlık Müdürlüğümüz adına temel atma ve açılışlarımız devam ediyor. Bugün temeli atılan yatırımın hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hayırsever Tuncay Yavuz, "Yavuz ailesi olarak bizim için çok önemli bir gün. Bu eseri yapmaktan ötürü gurur duyuyorum. İnsanın yaşamını kolaylaştıran her işin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Sağlık ise bu işlerin en başında geliyor. Bundan dolayı böyle hayırlı bir işe vesile olmaktan büyük gurur ve huzur duyuyorum. Sağlık, ülkemiz için büyük bir ihtiyaç pandemi ile bunu anladık. İnşallah bu merkez uzun yıllar boyunca binlerce vatandaşımıza şifa olacak" ifadelerine yer verdi.

Toplamda 3 bin 493 metrekare alana inşa edilecek olan aile sağlığı merkezi, 368 metrekare taban alanına sahip olacak ve 4 hekim kapasiteli şekilde yaklaşık 12 bin kişiye sağlık hizmeti sunacak.

Konuşmaların ardından temel atıldı.