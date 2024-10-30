Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden ödül alan Asar Deresi Projesinde birinci etap tamamlandı. İhtişamlı iki yay köprüsü ve amfi basamakları ile Düzce’nin yeni cazibe merkezi olan ‘Asar Kemer Park’ görkemli bir törenle hizmete girdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehre vizyon katacak görkemli projelerinden birini daha hayata geçirdi. ‘Şehrin gerdanlığı’ olarak adlandırılan Asar Deresi’ni daha cazibeli hale getirerek, kent çehresini değiştirme hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından proje kategorisinde birinci seçilerek ödüle layık görülen Asar Deresi Projesinin birinci etabı tamamlandı.

Şehrin gerdanlığı Asar’ın iki yakasını buluşturan ve ihtişamı ile dikkat çeken ‘Asar Kemer Park’ın açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda gerçekleştirildi.

“Her etap, şehrimize yeni bir güzellik ve heyecan katacak”

Belediye Başkan Faruk Özlü, Düzce’nin gelişimi için 2019 yılında ‘Düzce bizim evimiz’ diyerek yola çıktıklarını belirtti. “Sizlerin kesintisiz desteğiyle bu günlere geldik” diyen Özlü, ekip arkadaşlarıyla birlikte şehre önemli eserler kazandırdıklarını ifade etti.

Düzce’nin sadece belediyecilik hizmetleriyle değil, çeşitli alanlarda yıldızı parlayan bir şehir statüsüne yükseldiğini dile getiren Özlü, “Kütüphaneler, millet bahçeleri, parklar, yeni yollar ve köprüler inşa ettik” dedi. Ayrıca, gençler, kadınlar ve yaşlılar için sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini vurguladı.

Asar Deresi’nin Düzce’nin sembolü ve gerdanlığı olduğunu belirten Özlü, bu önemli dereyi iyileştirmek ve çevresini gündelik yaşam alanı haline getirmek için birkaç yıl önce çalışmalara başladıklarını açıkladı. Projenin birinci etabının tamamlandığını ve projenin toplamda üç etap olacağını ifade eden Özlü, “Her etap, şehrimize yeni bir güzellik ve yeni bir heyecan katacak” dedi.

Yeni projede büyük mühendislik çalışmaları ve emek olduğunu kaydeden Başkan Faruk Özlü, “Sizlerin de gördüğü gibi bu büyük projede; çelik halatlar, dev boyutta tabliyeler, 400 tonluk köprü kemerleri, 109 tane çelik halatın taşıdığı iki köprü ve 10 metre genişliğinde 52 metrelik köprü yürüyüş yolu var. 8 şiddetinde depreme dayanıklı olarak inşa edilen bu eser, 100 yıllık su debisini hesaplayarak yapıldı” şeklinde bilgi verdi. Projede ayrıca 500 kişilik amfi, kafeterya, otopark ve dere içi yürüyüş yollarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Faruk Özlü, “Biz, konuşan değil yapanlardan olmayı tercih ediyoruz. Düzce’nin sadece bugününü değil, gelecek 50 yılını tasarlamak için gayret gösteriyoruz. Şehrimize kattığımız her eserle, hayata geçirdiğimiz her projeyle gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Özlü, şehrin gerdanlığının Düzce’ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

“İki güzelliği bir arada yaşamaktan bahtiyarız”

Vali Selçuk Aslan, Türkiye Yüzyılı olarak tanımlan Cumhuriyetin ikinci asrının Türk asrı olmasına ilişkin çok büyük umutları, hedefleri ve idealleri olduğunu vurguladı. “Cumhuriyetin 101. yılını kutlarken, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu şehrimize kazandırılan bu güzide eserin bulunduğu mekanda yapmayı bizler de uygun gördük. İki güzelliği bir arada yaşamaktan bahtiyarız” diyen Aslan şöyle konuştu: “Şehrimize çok yakışan, gerçekten de ödüllü bir proje olmasının ötesinde, estetik birçok unsuru içinde barındıran Asar’ın gerdanlığı bugün Cumhuriyet Resepsiyonumuza ev sahipliği yapmakta. Başkanımızın şahsında bu projede emek verenleri tebrik ediyorum, Düzce’mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

Konuşmaların akabinde dua yapılarak ‘Asar Kemer Park’ın açılış kurdelesi kesildi.

Belediye bandosu, Türk bayrakları ile donatılan ve yoğun kalabalıkla adeta şenlik alanına dönüşen ‘Asar Kemer Park’ amfi basamaklarında vatandaşlara mini bir konser verdi.

Küçüksü Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasında kalan 10 bin metrekarelik alanı kapsayan ve yeni bir kent odağı oluşturarak derenin kent ile ilişkisini güçlendirecek şekilde tasarlanan ‘Asar Kemer Park’, şehir merkezine estetik ve modern bir görüntü kazandırırken, Asar deresini şehrin yeni cazibe merkezine dönüştürdü.