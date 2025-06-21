Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu için Düzce’de sınav yerlerine gelen öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını beklemeye başladı.

Üniversiteye giriş sınavı YKS’nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştiriliyor. Düzce’de sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, sınav salonlarına tek tek alındı.

Düzce’de öğrenciler okullarda ter dökerken, anne ve babalarda okul çevresinde bekledi. Veliler okul bahçesinde çocukları için dualar okuyarak destek oldular.

Öğrencilere Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40, fen bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika sürecek.