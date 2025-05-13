Tiyatro gösterimi için Düzce’ye gelen ünlü tiyatro ve sinema sanatçıları, Kusursuz Kafe’de mola verdi. Düzceli ünlü sanatçı Nurullah Çelebi’nin de hazır bulunduğu ziyarette kusursuz kafe çalışanları ile buluşan ünlü oyuncular, Kusursuz Kafe’yi çok beğendiklerini ifade etti.

‘Kadın Kafası’ isimli oyunu sergilemek için Düzce’ye gelen ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları İrfan Kangı, Alara Bozbey, Bengi Öztürk Akkaya, Billur Yazgan ve Gümeç Alpay Aslan oyun öncesi hem son hazırlıklarını yapmak hem de kısa bir mola vermek için Kusursuz Kafe’yi ziyaret etti.

Düzceli ünlü oyuncu Nurullah Çelebi’nin de hazır bulunduğu ziyarette bir süre dinlenen oyuncular, kafe çalışanlarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi. Recep İvedik serisinde Nurullah Çelebi’nin rol arkadaşlarından olan İrfan Kangı, Kusursuz Kafe’yi çok beğendiğini, Düzce’ye gelen herkesin uğraması gerektiğini dile getirerek, "İsmi gibi kusursuz bir kafe. En önemlisi dostlarıyla kusursuz bir mekan. Düzce’ye geldiğinizde ilk geleceğiniz yer burası olsun" dedi.