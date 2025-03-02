Düzce’de gıda güvenliğini sağlamak ve halkın sağlıklı ürünlere ulaşmasını temin etmek amacıyla denetimler artırıldı.

Düzce’de Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri iş birliğiyle denetimler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve Ticaret Müdürü Çiğdem Acar’ın da katılımıyla kent genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimlerde, özellikle temel gıda ürünlerinin fiyatları incelenirken, fahiş fiyat artışlarının olup olmadığı ve etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ürün etiketlerindeki fiyat değişim tarihleri ile önceki fiyatları karşılaştırılarak olabilecek usulsüzlükler denetlendi. Raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek kontrol edilirken, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına izin verilmedi.

Ayrıca, Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kolileri de denetlendi. Ramazan kolileri tek tek açılarak içeriğindeki ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen şartları kontrol edildi. Bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş veya standartlara uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler yapıldı.

Denetim ekipleri et ve et ürünlerine yönelik hijyen kontrollerini yaparak etlerin mühürlü olup olmadığı, uygun saklamada muhafaza edilip edilmediği ve hijyen standartlarına uygunluğu detaylı bir şekilde inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Ramazan ayı boyunca özellikle üretim yerleri başta olmak üzere satış ve toplu tüketim noktalarında denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda teminini sağlamak adına yapılan bu denetimlerle, tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik gıdaya erişimi güvence altına alınacak.