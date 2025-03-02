Kalite Birliği Derneği’nin olağan genel kurulunda yeniden göreve seçilen Kalite Birliği Derneği (KALBİR) Başkanı Mustafa Karaman, üretimin her alanında ve sosyal hayatta ahlaki değerlerin referans alınması gerektiğini söyleyerek, "Kalite eşittir ahlak diyoruz ve bu nedenle okullarda kalite dersinin zorunlu olarak okutulması konusunda ısrarcıyız" dedi.

Kalite Birliği Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı, Karaman Dernekler Yerleşkesinde gerçekleşti. Protokol üyelerinin selam konuşması yaptığı kongrede, ilk olarak divan başkanlığı seçimi gerçekleşti. Emekli Vali İsmail Demirhan’ın divan başkanlığı, Can Topaktaş ve Mustafa Toğuş’un da divan üyeliklerine seçildiği kongrede, faaliyet raporunu yönetim kurulu adına Başkan Mustafa Karaman okudu.

Karaman’ın "Biz kaliteyi satan, kaliteyi kirleten, kalite kavramını kullanarak STK adı altında kendi yandaşlarına rant paylaştıran bir sivil toplum kuruluşu değiliz. Biz inançlı, imanlı, Türk Milletinin refah seviyesini düşünen ve yürekli bir kadroyuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini ’Milli Ses Ver Projesi’ne yansıtan, milli kuruluşumuz TSE’yi önceleyen bir kalite derneğiyiz. Türkiye’de üretimin her alanında olduğu gibi sosyal hayatta da ahlaki değerlerin referans alınması gerektiğini düşünüyorum. Kalite eşittir ‘ahlak’ diyoruz. Bu sebeple okullarda kalite dersinin zorunlu olarak okutulması konusunda ısrarcıyız. Bu ısrarımızı bakanlık nezdinde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında şimdi sıra ’korsan gösteriye geldi’ diyerek kürsüye Akçalar Fahriye Sayarel İlköğretim Okulu öğrencileri Gülce ve Gonca Gül kardeşleri davet eden Karaman, iki öğrencinin ellerindeki dövizlerle okullarında kalite farkındalığını artırmak için yaptıkları çalışmayı anlattı. Ardından Gülce ve Gonca’ya dernekçe verilmesi kararlaştırılan ’kaliteye katkı’ plaketlerini Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Saldız, Türk Parlamenterler Birliği Şube Başkanı Anbarcıoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Batmaz ve ÇASİAD Başkanı Zafer Milli birlikte takdim etti.

Kurulu faaliyet, mali ve denetim raporlarının da okunup oybirliği ile ibra edildiği genel kurulda, Dr. Samih Unus, Bayram Kazancı, Bahadır Manasoğlu ve Mustafa Karaman’a da ’Onur Beratı’ verildi. Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan gençlere de sertifikalarının takdim edildiği kongrenin ardından KALBİR Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

"Mustafa Karaman, Erkan Işığıçok, Ferudun Baykara, Mustafa Toğuş, Can Topaktaş, Pınar Yılmaz, Yıldıray Demirci, Ergün Türk, Meryem Gümüş, Kadir Yavuzel, Ali Tay, Erdoğan Öner, Hülya Bozyokuş, Osman Gürçay, İbrahim Öge, Sevilcan Özgür, Fatih Baykara, Mustafa Ekin, Merve Toğuş, Semra Gözde Bakır, Ayşe Ceren Karakoç, Hamdi Dilmenler, İsmail Üstün, Mehmet Uğur Özdeniz, Ömer Ergezen ve Buğrahan Karaman. Denetleme Kurulu Üyeleri, İsmail Başaran, Mehmet Dilmenler, Mürsel Yüksel, Afşin Selim, İsa Karamahmut ve Kadir Hekimoğlu."

Kongreye, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Türk Parlamenterler Birliği Şube Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Çalı Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği (ÇASİAD) Başkanı Zafer Milli, Bursa Platformu Başkanı Resul Yiğit ve Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.