Gaziantep’te bu yıl Ramazan ayı Şehitkamil Belediyesi Ramazan Sokağı ile neşeli geçecek. Her gün çeşitli etkinliklerin düzenleneceği sokakta, Ramazan ayı gelenekleri yeniden hayat bulacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın hayata geçirdiği Şehitkamil Ramazan Sokağı ile Ramazan ayı bu yıl çocuklar için renkli anlara sahne olacak. Oyuncakistan Parkı içerisinde kurulan sokakta Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Unutulan değerler yeniden canlanacak

Başkan Umut Yılmaz, Ramazan Sokağı ile kaybolan ve unutulan değerleri yeniden canlandırmak istediklerini söyledi. Herkesin geçmişten bir şeyler bulabileceği sokağın Gaziantep’e renk katacağını ifade eden Yılmaz, "Yitip giden birçok değerimiz var. Hepsi de kimliğimizin bir parçası. Biz de hem yeni nesle aktarmak hem de hemşehrilerimize nostaljik anlar yaşatmak için böyle bir projeyi hayata geçirdik" dedi.

Ramazan ayı renkli geçecek

Yılmaz, 3 Mart’ta yöresel ürünler, yemek stantları ve çeşitli ikramlarla kapılarını açacak Ramazan Sokağı’nda etkinliklerin 7 Mart’ta başlayacağını ifade ederek, "Gölge oyunlar, Hacivat-Karagöz, masal okuma, tiyatro, sihirbaz gösterileri, fasıl, tasavvuf, müzik dinletileri, spor etkinlikleri ve çeşitli yarışmalarla Ramazan’ın güzelliklerini doyasıya yaşayacağız. Tüm hemşerilerimizi Ramazan Sokağı’na bekliyorum" diye konuştu.