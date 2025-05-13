Anadolu Otoyolu Düzce Paşakonağı mevkisinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir otomobil bariyerlere çarptı: 1 yetişkin, 3 çocuk yaralandı.Sefer DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu’nun Düzce Paşakonağı mevkisinde, İstanbul istikametine seyreden F.Y.T. yönetimindeki 59 AEL 989 plakalı otomobil, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı.  Samsun’dan cenazeden dönen aileyi taşıyan araç, bariyerlere çarparak savruldu.

Kazada, 1 yetişkin ve 3 çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor!

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İGF