Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Düzce Belediyesi, kar yağışı ile birlikte mücadele çalışmalarına başladı. Gece itibariyle teyakkuza geçen ekipler, geceden sabaha kar kürüme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

Düzce’de beklenen kar yağışı öncesinde 58 araç ve 148 personelden oluşan karla mücadele timlerini hazır hale getiren Düzce Belediyesi, yoğun kar yağışının başlaması ile birlikte mücadele çalışmalarına başladı. Gece itibariyle Düzce’yi etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla ulaşımın aksaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için sahaya inen ekipler, kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Ekipler, olumsuz havadan dolayı yollarda buzlanma ve donma gibi durumların önüne geçmek için tuzlama ve küreme işlemlerini geceden sabaha sürdürdü.

Şehrin yüksek kesimlerinde yer alan ve kar yağışından en çok etkilenen Bahçeşehir ve Konuralp bölgeleri başta olmak üzere şehrin ana yollarında yoğun mücadele yürüten ekipler, sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda da kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşan karla mücadele ekipleri, karın etkisini azaltmak ve ulaşımda aksama yaşanmaması için gece-gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi, vatandaşların güvenliği için araçlarında zincir bulundurmaları, yola çıkmadan önce hava şartlarını kontrol etmeleri, çalışmaları engelleyecek gelişi güzel parklanmadan kaçınmaları ve kar yağışı sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, acil bir durumda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ve Alo 153 Beyaz Masa Hattı’na başvurmaları istendi.