DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12’si tutuklandı.
Düzce’de güvenlik birimleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Polis ve Jandarma tarafından 13-19 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 21 bin 500 şahıs sorgulanırken, aranan 55 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12’si tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle ’tehdit’ ve ’terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek’ suçlarından resen soruşturma başlatılmasından sonra sosyal medya ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten Manisa’da gözaltına alındı.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 186 mermi, 6 şarjör ve 1 kesici delici alet elet geçirildi.
Kaynak: iha