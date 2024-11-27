DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada bin 735 adet sentetik ecza ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmalarında; 2 suç kaydı bulunan S.K, (34), 14 suç kaydı bulunan V.K.(42), 3 suç kaydı bulunan A.T. (23) ve 3 suç kaydı bulunan Y.O.A (18) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada bin 735 adet Sentetik Ecza ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.